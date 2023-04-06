Генштаб: уничтожено уже около 176,6 тыс. оккупантов, еще два вражеских танка и вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 176 630 человек, 3631 танка, 292 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.23 ориентировочно составили:
-
- личного состава - около 176 630 (+390) человек ликвидировано,
-
- танков - 3631 (+2),
-
- боевых бронированных машин - 7013 (+8),
-
- артиллерийских систем - 2714 (+7),
-
- РСЗВ – 532 (+0),
-
- средств ПВО - 281 (+1),
-
- самолётов – 306 (+0),
-
- вертолётов – 292 (+1),
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2287 (+4),
-
- крылатых ракет - 911 (+0),
-
- кораблей/катеров - 18 (+0),
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 5574 (+1),
-
- специальной техники - 302 (+3).
-
Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.