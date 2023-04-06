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В оккупированном Мелитополе и окрестных селах громко - Федоров

В оккупированном Мелитополе и окрестных селах громко - Федоров

Киев • УНН

 • 760787 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В оккупированном Мелитопольском районе - громко. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Детали

"Громко на пока оккупированной Мелитопольщине. Жители сообщают о нескольких громких взрывах на севере Мелитополя и в окрестных селах", - написал Федоров.

Подробности городской голова Мелитополя пообещал сообщить позже.

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Напомним

Во временно занятом оккупантами Мелитополе Запорожской области, ночью, предположительно, взрывалась база рашистов возле аэродрома.

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