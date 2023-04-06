В оккупированном Мелитополе и окрестных селах громко - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В оккупированном Мелитопольском районе - громко. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Детали
"Громко на пока оккупированной Мелитопольщине. Жители сообщают о нескольких громких взрывах на севере Мелитополя и в окрестных селах", - написал Федоров.
Подробности городской голова Мелитополя пообещал сообщить позже.
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Напомним
Во временно занятом оккупантами Мелитополе Запорожской области, ночью, предположительно, взрывалась база рашистов возле аэродрома.