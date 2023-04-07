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Федоров сообщил о последствиях взрывов под Мелитополем, куда оккупанты 4 дня свозили технику

Федоров сообщил о последствиях взрывов под Мелитополем, куда оккупанты 4 дня свозили технику

Киев • УНН

 • 904852 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о последствиях взрывов в поселке Веселое в Запорожской области. По его словам, российские оккупанты четыре дня подряд свозили туда военную технику и свой личный состав. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Уже почти вторую неделю без устали у рашистов что-то взрывается… Вчера примерно в половине девятого вечера были слышны взрывы на востоке нашего города Мелитополя и на востоке Мелитопольского района. Это было непосредственно в поселке Веселое, а за несколько дней до того, как там произошли взрывы, мы сообщали, что враг уже четыре дня подряд свозит туда свою военную технику и свой личный состав», - рассказал Федоров.

Он отметил, что россияне пытаются это делать во время отключенной мобильной связи и мобильного интернета в поселке Веселое.

«Они начали стягивать туда свою военную технику, вооружение, отключив намеренно мобильную связь и интернет для того, чтобы наши жители ни о чем не могли сообщать, как считал враг, но не удалось это скрыть. Возле свалки в поселке Веселое останется большое количество как военной техники, так и личного состава врага. За день до этого была совсем адская ночь у врага, потому что в течение трех или четырех дней они вертолетами свозили на наш Мелитопольский аэродром очередную партию своего сверхважного груза, и в одну ночь этот груз, из-за того, что не смогли позаботиться о правилах безопасности, весь этот груз взорвался и его больше нет. Такая ситуация уже вторую неделю подряд», - отметил Федоров.

Дополнение

6 апреля Федоров сообщал, что в оккупированном Мелитопольском районе - шумно.

Также Федоров сообщал, что в Мелитополе ночью, предположительно, взрывалась база рашистов возле аэродрома.

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