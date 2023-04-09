В районе оккупированного Токмака было слышно 6 громких взрывов - Федоров

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«6 громких взрывов в районе временно оккупированного Токмака. Наша ива кацапов бьет», - написал в Telegram Федоров.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал о последствиях взрывов в поселке Веселое Запорожской области. По его словам, российские оккупанты четыре дня подряд свозили туда военную технику и свой личный состав.