В районе оккупированного Токмака было слышно 6 громких взрывов - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В районе временно оккупированного Токмака Запорожской области было слышно 6 громких взрывов. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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«6 громких взрывов в районе временно оккупированного Токмака. Наша ива кацапов бьет», - написал в Telegram Федоров.
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Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал о последствиях взрывов в поселке Веселое Запорожской области. По его словам, российские оккупанты четыре дня подряд свозили туда военную технику и свой личный состав.