В Перу микроавтобус упал в овраг: семеро погибших, еще 11 пострадавших

По данным местных СМИ, в воскресенье микроавтобус, в котором находились 18 человек, неожиданно выехал за ограждение дороги и упал в овраг глубиной около 100 метров. К настоящему моменту все пострадавшие были доставлены в больницу для получения медицинской помощи. Причины аварии выясняются.

Одной из главных причин ДТП в Перу являются плохие условия дорог и транспортных средств, вождение без водительских прав или в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Польше произошло тройное ДТП с участием микроавтобусов, в результате которого погиб 60-летний гражданин Украины, который был за рулем одного из них.