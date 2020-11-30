В Перу микроавтобус упал в овраг: семеро погибших, еще 11 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Микроавтобус упал в овраг в воскресенье в департаменте Ла-Либертад на северо-западе Перу, в результате погибли семь человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.
По данным местных СМИ, в воскресенье микроавтобус, в котором находились 18 человек, неожиданно выехал за ограждение дороги и упал в овраг глубиной около 100 метров. К настоящему моменту все пострадавшие были доставлены в больницу для получения медицинской помощи. Причины аварии выясняются.
Одной из главных причин ДТП в Перу являются плохие условия дорог и транспортных средств, вождение без водительских прав или в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в Польше произошло тройное ДТП с участием микроавтобусов, в результате которого погиб 60-летний гражданин Украины, который был за рулем одного из них.