В Перу мікроавтобус впав в яр: семеро загиблих, ще 11 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Мікроавтобус впав в яр в неділю в департаменті Ла-Лібертад на північному заході Перу, в результаті загинули сім людей, ще 11 постраждали. Про це повідомляє "Сіньхуа" із посиланням на місцеві ЗМІ, передає УНН.
За даними місцевих ЗМІ, в неділю мікроавтобус, в якому знаходилися 18 людей, несподівано виїхав за огородження дороги і впав в яр глибиною близько 100 метрів. До теперішнього моменту всі постраждалі були доставлені в лікарню для отримання медичної допомоги. Причини аварії з’ясовуються.
Однією з головних причин ДТП в Перу є погані умови доріг і транспортних засобів, водіння без водійських прав або в стані алкогольного сп’яніння.
Нагадаємо, у Польщі сталося потрійне ДТП за участю мікроавтобусів, внаслідок якої загинув 60-річний громадянин України, який був за кермом одного з них.