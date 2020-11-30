В Перу мікроавтобус впав в яр: семеро загиблих, ще 11 постраждалих

За даними місцевих ЗМІ, в неділю мікроавтобус, в якому знаходилися 18 людей, несподівано виїхав за огородження дороги і впав в яр глибиною близько 100 метрів. До теперішнього моменту всі постраждалі були доставлені в лікарню для отримання медичної допомоги. Причини аварії з’ясовуються.

Однією з головних причин ДТП в Перу є погані умови доріг і транспортних засобів, водіння без водійських прав або в стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, у Польщі сталося потрійне ДТП за участю мікроавтобусів, внаслідок якої загинув 60-річний громадянин України, який був за кермом одного з них.