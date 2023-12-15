В Переяславе ветер повалил главную новогоднюю елку
Киев • УНН
Сильные порывы ветра повалили главную 8-метровую елку в парке Шевченко в Переяславе; ее установили после того, как обрезали на два метра.
В городе Переяслав, на территории Киевской области, из-за сильных порывов ветра произошло падение главной ёлки, установленной в парке. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Информатор.
Детали
В первых числах декабря, 8-метровое дерево было расположено в парке Шевченко напротив корпуса Переяславского центра культуры и искусств. Дерево украсили игрушками, которые собственноручно изготовили жители общины во время специального конкурса.
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Рассказывается, что из-за сильных порывов ветра огромная елка рухнула за прошедшие сутки. Затем коммунальщики подрезали дерево на два метра, чтобы не допустить падения снова, и и установили его снова. Пишут, что ни одна игрушка на елке не повредилась.
До этого подобное событие в городе произошло в январе 2017 года - тогда, как указывается, не выдержала металлическая конструкция.
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В Переяславе ветер повалил главную новогоднюю елку
Сильные порывы ветра повалили главную 8-метровую елку в парке Шевченко в Переяславе; ее установили после того, как обрезали на два метра.
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