В Переяславе ветер повалил главную новогоднюю елку

В городе Переяслав, на территории Киевской области, из-за сильных порывов ветра произошло падение главной ёлки, установленной в парке. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Информатор.

Детали

В первых числах декабря, 8-метровое дерево было расположено в парке Шевченко напротив корпуса Переяславского центра культуры и искусств. Дерево украсили игрушками, которые собственноручно изготовили жители общины во время специального конкурса.

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Рассказывается, что из-за сильных порывов ветра огромная елка рухнула за прошедшие сутки. Затем коммунальщики подрезали дерево на два метра, чтобы не допустить падения снова, и и установили его снова. Пишут, что ни одна игрушка на елке не повредилась.

До этого подобное событие в городе произошло в январе 2017 года - тогда, как указывается, не выдержала металлическая конструкция.

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