В Пентагоне не исключили развертывания войны на Ближнем Востоке

Нападения йеменских повстанцев-хуситов на суда в Красном море повышают риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает агентство Bloomberg, передает УНН.

"Хотя мы не стремимся к эскалации конфликта в регионе, мы полны решимости и полностью готовы принять дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа и наших объектов", - отметил глава оборонного ведомства.

Детали

Отмечается, что власти США связывают активизацию хуситов в Красном море с нападениями повстанцев шиитов на американские военные базы в Сирии и Ираке. Предполагается, что за этими нападениями может стоять Иран, что приводит к эскалации ситуации в регионе. В свою очередь, власти исламской республики отрицают свою причастность.

Дополнение

Ранее повстанцы-хуситы из военизированной группировки "Ансар Алла" взяли на себя ответственность за ракетный обстрел контейнеровоза MSC United под флагом Либерии в Красном море.

Йеменские хуситы атаковали беспилотниками военный корабль США и коммерческие суда Израиля в Красном море - Associated Press