В Павлограде уже 15 пострадавших от атаки рф дронами

Количество пострадавших в результате атаки рф дронами на Павлоград в Днепропетровской области возросло до 15, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.

В результате атаки БПЛА по городу Павлоград 15 пострадавших. Среди них трое детей, в возрасте 6, 15 и 17 лет. Сейчас известно о 3 погибших, среди них - несовершеннолетняя девочка сообщили в прокуратуре.

Дополнение

По данным следствия, утром 25 апреля российские военные совершили дроновую атаку на Павлоград. Повреждены многоэтажка, админздание, автомобили.



Ранее было известно о 14 пострадавших в Павлограде из-за атаки рф.

Атака россиян на Павлоград: уже 14 пострадавших, среди них трое детей