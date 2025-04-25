В Павлограде уже 15 пострадавших от атаки рф дронами
Киев • УНН
25 апреля российские войска атаковали Павлоград дронами. Повреждены дома, есть погибшие, среди которых несовершеннолетняя девочка, и много раненых, в том числе дети.
Количество пострадавших в результате атаки рф дронами на Павлоград в Днепропетровской области возросло до 15, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.
В результате атаки БПЛА по городу Павлоград 15 пострадавших. Среди них трое детей, в возрасте 6, 15 и 17 лет. Сейчас известно о 3 погибших, среди них - несовершеннолетняя девочка
Дополнение
По данным следствия, утром 25 апреля российские военные совершили дроновую атаку на Павлоград. Повреждены многоэтажка, админздание, автомобили.
Ранее было известно о 14 пострадавших в Павлограде из-за атаки рф.
Атака россиян на Павлоград: уже 14 пострадавших, среди них трое детей25.04.25, 11:49 • 5162 просмотра