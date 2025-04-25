У Павлограді вже 15 постраждалих від атаки рф дронами

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф дронами на Павлоград у Дніпропетровській області зросла до 15, повідомили в Офісі Генпрокурора у п'ятницю, пише УНН.

Внаслідок атаки БпЛА по місту Павлоград 15 постраждалих. Серед них троє дітей, віком 6, 15 і 17 років. Наразі відомо про 3 загиблих, серед них - неповнолітня дівчинка повідомили у прокуратурі.

Доповнення

За даними слідства, вранці 25 квітня російські військові здійснили дронову атаку на Павлоград. Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, автомобілі.



Раніше було відомо про 14 постраждалих у Павлограді через атаку рф.

Атака росіян на Павлоград: вже 14 постраждалих, серед них троє дітей