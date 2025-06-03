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От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира
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От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

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В Павлограде было громко, детали уточняются - ОВА

Киев • УНН

 • 646 просмотра

В Павлограде Днепропетровской области было громко на фоне воздушной тревоги. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что детали уточняются.

В Павлограде было громко, детали уточняются - ОВА

В Павлограде в Днепропетровской области было громко на фоне воздушной тревоги, подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Павлоград. Громко. Все детали уточняем. Пока - информационная тишина

- написал Лысак в Telegram.

По Украине в третий раз воздушная тревога на фоне угрозы баллистики03.06.25, 15:38 • 2042 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепропетровская область
Павлоград
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