В Павлограде было громко, детали уточняются - ОВА
Киев • УНН
В Павлограде Днепропетровской области было громко на фоне воздушной тревоги. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что детали уточняются.
В Павлограде в Днепропетровской области было громко на фоне воздушной тревоги, подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Павлоград. Громко. Все детали уточняем. Пока - информационная тишина
По Украине в третий раз воздушная тревога на фоне угрозы баллистики03.06.25, 15:38 • 2042 просмотра