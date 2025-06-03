У Павлограді було гучно, деталі уточнюються - ОВА
Київ • УНН
У Павлограді Дніпропетровської області було гучно на тлі повітряної тривоги. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що деталі уточнюються.
У Павлограді у Дніпропетровській області було гучно на тлі повітряної тривоги, підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Павлоград. Гучно. Всі деталі уточнюємо. Наразі - інформаційна тиша
По Україні утретє повітряна тривога на тлі загрози балістики03.06.25, 15:38 • 2742 перегляди