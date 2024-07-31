В Молдове правоохранители проводят обыски в здании парламента страны. Они могут быть связаны с делом о шпионаже в пользу россии. Об этом сообщает Радио Свободная Европа со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Как сообщается, сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особыми делами проводят обыски в здании парламента страны в рамках уголовного дела.

Пресс-секретарь СИБ Даниэла Минзат не уточнила, о каком уголовном деле идет речь. Информацию об обысках также подтвердил представитель прокуратуры Эмиль Гайтур.

По данным источников Радио Свобода, расследование ведут в отношении главы юридического департамента парламента Молдовы Иона Крянге по делу о шпионаже. Сообщают, что его поймали с поличным во время передачи информации сотрудникам посольства россии в Кишиневе.

По данным источников издания NewsMaker, обыски связаны с расследованием дела об измене родине.

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