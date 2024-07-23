Факт того, что для Молдовы и Румынии российская агрессия не абстрактная способствует консолидации наших отношений. Об этом сказал Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью молдавскому изданию NewsMaker, пишет УНН.

Развязанная россией против Украины захватническая война не является абстрактной ни для Республики Молдова, ни для Румынии. Этот факт также способствует консолидации наших отношений и поиску прагматичных, а иногда и нестандартных шагов, - говорит Кулеба.

Он рассказал, что результатом поездки стало то, что: "Молдова будет генерировать электроэнергию для Украины в обмен на природный газ". Сейчас эксперты отрабатывают этот механизм.

Мы также договорились продолжить совместную работу по развитию энергетической инфраструктуры, использованию газотранспортных сетей и хранилищ. Детально обсудили в Кишиневе региональное сотрудничество в сфере транспортной инфраструктуры, строительство мостов, модернизацию пунктов пропуска и введение совместного пограничного и таможенного контроля. Здесь надо серьезно ускоряться, - добавляет Глава МИД Украины.

Он отметил, что после встречи было дано задание экспертам соответствующих министерств разработать проекты, провести предварительное проектно-техническое обоснование и определить источники финансирования, в том числе за счет привлечения средств из европейских финансовых институтов.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в перспективе Украина станет крупнейшей строительной площадкой в мире, что приведет многомиллиардные инвестиции.