В память о Ратушном: Кличко призвал Киевсовет создать ландшафтный заказник "Протасов яр"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета принять решение о создании ландшафтного заказника "Протасов яр". Над его проектом работал активист Роман Ратушный, который погиб в бою с российскими оккупантами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Кличко.
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"В начале заседания Киевсовета я обратился к депутатам и призвал принять сегодня решение о создании ландшафтного заказника "Протасов яр". Над проектом этого решения мы работали вместе с Романом Ратушным, который боролся за сохранение Протасового яра зеленой зоной столицы. И который героически погиб, защищая Украину от нашествия российских варваров. Мы почтим имя Романа и докажем, что дело его и многих киевлян было не напрасным. "Протасов яр" будет ландшафтным заказником!" – написал Кличко.
Напомним
14 июня стало известно, что общественный деятель, основатель движения “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный погиб в бою с российскими оккупантами под Изюмом Харьковской области.