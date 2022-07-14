В память о Ратушном: Кличко призвал Киевсовет создать ландшафтный заказник "Протасов яр"

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"В начале заседания Киевсовета я обратился к депутатам и призвал принять сегодня решение о создании ландшафтного заказника "Протасов яр". Над проектом этого решения мы работали вместе с Романом Ратушным, который боролся за сохранение Протасового яра зеленой зоной столицы. И который героически погиб, защищая Украину от нашествия российских варваров. Мы почтим имя Романа и докажем, что дело его и многих киевлян было не напрасным. "Протасов яр" будет ландшафтным заказником!" – написал Кличко.

Напомним

14 июня стало известно, что общественный деятель, основатель движения “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный погиб в бою с российскими оккупантами под Изюмом Харьковской области.