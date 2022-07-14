В пам'ять про Ратушного: Кличко закликав Київраду створити ландшафтний заказник "Протасів яр"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради ухвалити рішення про створення ландшафтного заказника "Протасів яр". Над його проектом працював активіст Роман Ратушний, який загинув у бою з російськими окупантами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Кличка.
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"На початку засідання Київради я звернувся до депутатів і закликав ухвалити сьогодні рішення про створення ландшафтного заказника "Протасів яр". Над проектом цього рішення ми працювали разом з Романом Ратушним, який боровся за збереження Протасового яру зеленою зоною столиці. І який героїчно загинув, захищаючи Україну від навали російських варварів. Ми вшануємо ім'я Романа і доведемо, що справа його і багатьох киян була не марною. "Протасів яр" буде ландшафтним заказником!" – написав Кличко.
Нагадаємо
14 червня стало відомо, що громадський діяч, засновник руху “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний загинув у бою з російськими окупантами під Ізюмом Харківської області.