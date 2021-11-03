В пакистанском Кашмире автобус рухнул в ущелье, погибли 22 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. По данным полиции, по меньшей мере 22 человека, в том числе женщин и детей, погибли, когда пассажирский автобус упал в 500 метровое ущелье в пакистанской части Кашмира в среду. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters и AP.
Детали
Офицер полиции Рашид Наим Хан сообщил, что автобус направлялся к гарнизонному городу Равалпинди. Водитель потерял контроль управления, когда он ехал по дороге над рекой Нилум.
"В автобусе явно возникла техническая неисправность", - сказал Хан, добавив, что еще восемь пассажиров получили тяжелые травмы.
Авария произошла в Пуландре, в спорном гималайском районе Кашмира, сообщил высокопоставленный чиновник полиции Файяз Аббаси. По его словам спасатели доставили погибших и раненых в ближайшую больницу.
Добавим
Дорожно-транспортные происшествия часто случаются в горном Кашмире и других местах Пакистана. Эксперты часто обвиняют Пакистан в плохом обслуживании транспортных средств и автомагистралей, а также повсеместном пренебрежении водителями правил дорожного движения.
Справка
Кашмир был разделен между Пакистаном и соседней Индией с момента их независимости от британского правления в 1947 году. Каждая из этих стран претендует на Кашмир в полном объеме и трижды воевала между собой из-за него.