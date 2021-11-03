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В пакистанському Кашмірі автобус звалився в ущелину, загинули 22 людини

Київ • УНН

 • 13050 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. За даними поліції, щонайменше 22 особи, зокрема жінок і дітей, загинули, коли пасажирський автобус впав в 500 метрову ущелину в пакистанській частині Кашміру в середу. Про це пише УНН з посиланням на Reuters та AP.

В пакистанському Кашмірі автобус звалився в ущелину, загинули 22 людини

Деталі

Офіцер поліції Рашид Наім Хан повідомив, що автобус прямував до гарнізонного міста Равалпінді. Водій втратив контроль кермування, коли він їхав дорогою над річкою Нілум.

"В автобусі явно виникла технічна несправність", - сказав Хан, додавши, що ще вісім пасажирів отримали тяжкі травми.

Аварія сталася в Пуландрі, в спірному районі гімалайському Кашміру, повідомив високопоставлений чиновник поліції Файяз Аббасі. За його словами рятувальники доставили загиблих і поранених до найближчої лікарні.

Додамо

Дорожньо-транспортні пригоди часто трапляються в гірському Кашмірі та інших місцях Пакистану. Експерти часто звинувачують Пакистан у поганому обслуговуванні транспортних засобів і автомагістралей, а також повсюдному нехтуванні водіями правил дорожнього руху.

Довідково

Кашмір був поділений між Пакистаном та сусідньою Індією з моменту їхньої незалежності від британського правління в 1947 році. Кожна з цих країн претендує на Кашмір у повному обсязі і тричі воювала між собою через нього.

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