В Пакистане жертвами ДТП стали 8 человек, еще 23 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По меньшей мере восемь человек погибли и еще 23 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских автобусов в районе Раджанпур в восточной провинции Пенджаб в Пакистане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sana.
Детали
Согласно сообщениям, автобус, следовавший к южному портовому городу Карачи из северо-западного города Пешавар, столкнулся с другим автобусом, следовавшим к Раджанпуру на шоссе Инд, соединяющим юг, восток и север страны.
Отмечается, что инцидент произошел из-за низкой видимости в условиях густого тумана в этом районе. Пострадавших, в том числе женщин и детей, доставили в ближайшую больницу, они находятся в тяжелом состоянии.
По словам представителя автомагистрали, участки дороги закрыты для движения из-за густого тумана, а движение перенаправлено на другие магистрали.
Полиция также рекомендовала гражданам воздержаться от ненужных поездок ночью и ранним утром, а водителям рекомендовала ехать на низкой передаче и включать противотуманные фары.
Дополнение
Около 40 человек пострадали 29 ноября в результате аварии автобуса в провинции Бартин на северо-западе Турции. Большинство пассажиров получили легкие травмы.