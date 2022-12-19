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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Пакистані жертвами ДТП стали 8 людей, ще 23 дістали поранення

В Пакистані жертвами ДТП стали 8 людей, ще 23 дістали поранення

Київ • УНН

 • 380856 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Щонайменше вісім людей загинули та ще 23 отримали поранення внаслідок зіткнення двох пасажирських автобусів у районі Раджанпур у східній провінції Пенджаб у Пакистані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sana.

Деталі

Згідно з повідомленнями, автобус, який прямував до південного портового міста Карачі з північно-західного міста Пешавар, зіткнувся з іншим автобусом, який прямував до Раджанпура на шосе Інд, що з’єднує південь, схід і північ країни.

Зазначається, що інцидент стався через низьку видимість в умовах густого туману в цьому районі. Постраждалих, у тому числі жінок і дітей, доправили до найближчої лікарні, вони перебувають у важкому стані.

За словами представника автомагістралі, ділянки дороги закриті для руху через густий туман, а рух перенаправлено на інші магістралі. Поліція також рекомендувала громадянам утриматися від непотрібних поїздок вночі та рано вранці, а водіям рекомендувала їхати на низькій передачі та вмикати протитуманні фари.

Доповнення

Близько 40 людей постраждали 29 листопада внаслідок аварії автобуса у провінції Бартин на північному заході Туреччини. Більшість пасажирів отримали легкі травми.

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