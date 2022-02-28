В Озерном в Житомирской области похоронили военнослужащих
Киев • УНН
Киев. 28 Февраля. УНН. В Житомирской области в городе Озерном похоронили 7 военнослужащих, которые погибли от обстрелов российских войск. Об этом сообщает Общественное, пишет УНН.
Детали
По Озерном стреляли в разные дни дважды: 24 февраля в первый день войны и в субботу 26 февраля. От ракетных ударов врага погибли семь человек:
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- Марченко Александр Александрович, 1979 года рождения;
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- Мисляк Вадим Юрьевич 1995 года рождения года рождения;
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- Слободяник Юрий Михайлович 1990 года рождения;
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- Ратушняк Николай Олегович 1991 года рождения;
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- Вигоровський Эдуард Николаевич 1965 года рождения;
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- Митничук Александр Викторович 1973 года рождения;
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- Цыганов Андрей Юрьевич 1976 года рождения.
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Ребята умерли от множественных взрыво-осколочных повреждений туловища, головы, внутренних органов. Их хоронили в закрытых гробах 27 и 28 февраля.
Добавим
В результате обстрелов оккупантов в Донецкой области за сутки погибли 6 гражданских лиц, 8 ранены.