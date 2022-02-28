В Озерном в Житомирской области похоронили военнослужащих

Детали

По Озерном стреляли в разные дни дважды: 24 февраля в первый день войны и в субботу 26 февраля. От ракетных ударов врага погибли семь человек:



Марченко Александр Александрович, 1979 года рождения;



Мисляк Вадим Юрьевич 1995 года рождения года рождения;



Слободяник Юрий Михайлович 1990 года рождения;



Ратушняк Николай Олегович 1991 года рождения;



Вигоровський Эдуард Николаевич 1965 года рождения;



Митничук Александр Викторович 1973 года рождения;



Цыганов Андрей Юрьевич 1976 года рождения.





Ребята умерли от множественных взрыво-осколочных повреждений туловища, головы, внутренних органов. Их хоронили в закрытых гробах 27 и 28 февраля.

Добавим

В результате обстрелов оккупантов в Донецкой области за сутки погибли 6 гражданских лиц, 8 ранены.