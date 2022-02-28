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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 21013 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Озерному на Житомирщині поховали військовослужбовців

В Озерному на Житомирщині поховали військовослужбовців

Київ • УНН

 • 374667 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. В Житомирській області в місті Озерному поховали 7 військовослужбовців, які загинули від обстрілів російських військ. Про це повідомляє Суспільне, пише УНН.

Деталі

По Озерному стріляли у різні дні двічі: 24 лютого у перший день війни і у суботу 26 лютого. Від ракетних ударів ворога загинули семеро людей:

  • Марченко Олександр Олександрович, 1979 року народження;
  • Місляк Вадим Юрійович року народження 1995 року народження;
  • Слободяник Юрій Михайлович 1990 року народження;
  • Ратушняк Микола Олегович 1991 року народження;
  • Вигоровський Едуард Миколайович 1965 року народження;
  • Мітнічук Олександр Вікторович 1973 року народження;
  • Циганов Андрій Юрійович 1976 року народження.


Хлопці померли від множинних вибухово-скалкових пошкодженнь тулубу, голови, внутрішніх органів. Їх ховали у закритих трунах 27 і 28 лютого.

Додамо

Внаслідок обстрілів окупантів на Донеччині за добу загинули 6 цивільних осіб, 8 поранено.

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