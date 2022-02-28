В Озерному на Житомирщині поховали військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В Житомирській області в місті Озерному поховали 7 військовослужбовців, які загинули від обстрілів російських військ. Про це повідомляє Суспільне, пише УНН.
Деталі
По Озерному стріляли у різні дні двічі: 24 лютого у перший день війни і у суботу 26 лютого. Від ракетних ударів ворога загинули семеро людей:
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- Марченко Олександр Олександрович, 1979 року народження;
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- Місляк Вадим Юрійович року народження 1995 року народження;
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- Слободяник Юрій Михайлович 1990 року народження;
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- Ратушняк Микола Олегович 1991 року народження;
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- Вигоровський Едуард Миколайович 1965 року народження;
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- Мітнічук Олександр Вікторович 1973 року народження;
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- Циганов Андрій Юрійович 1976 року народження.
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Хлопці померли від множинних вибухово-скалкових пошкодженнь тулубу, голови, внутрішніх органів. Їх ховали у закритих трунах 27 і 28 лютого.
Додамо
Внаслідок обстрілів окупантів на Донеччині за добу загинули 6 цивільних осіб, 8 поранено.