В озере на Прикарпатье нашли труп
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Коломые на Прикарпатье мужчина утонул в городском озере. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
"13 августа в 14:38 на ПЗЧ ДПРЧ-7 города Коломыя от дежурного водолазно-спасательной станции городского озера поступило сообщение о том, что ими извлечен из воды без признаков жизни гражданин 1981 года рождения, житель города Коломыя", - сообщили в управлении.
Напомним, в Украине за прошедшую неделю утонули почти 30 человек.