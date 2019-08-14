В озері на Прикарпатті знайшли труп
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Коломиї на Прикапатті чоловік втопився у міському озері. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"13 серпня о 14:38 на ПЗЧ ДПРЧ-7 міста Коломия від чергового водолазно-рятувальної станції міського озера поступило повідомлення про те, що ними витягнуто з води без ознак життя громадянина 1981 року народження, жителя міста Коломия", - повідомили в управлінні.
Нагадаємо, в Україні за минулий тиждень втопилися майже 30 людей.