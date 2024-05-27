В ОВА подтвердили взрывы в оккупированном Луганске: "потери авиационной техники могут быть существенными"

В понедельник вечером, 27 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Об этом сообщил в Telrgram глава Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

Громко в Луганске! Сегодня вечером салютовали в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, что рядом рассказал Артем Лысогор.

Он подчеркнул, что более года назад оккупанты провели там первое с 2014 года стендовое испытание двигателя, но в октябре 2023 года там расцвел «хлопок».

Теперь еще раз. Что именно повреждено или разрушено - оккупанты, как и обычно, не покажут. Это будет означать, что потери авиационной техники могут быть существенными отметил Артем Лисогор.

Как заявил в главарь террористической группировки «ЛНР» Леонид Пасечник в Telegram, в результате обстрела произошел пожар.

В оккупированном Луганске прогремели взрывы: что известно