В ОВА підтвердили вибухи в окупованому Луганську: "втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими"
Київ • УНН
Увечері в понеділок, 27 травня, в окупованому Луганську пролунали вибухи, а голова Луганської ВЦА припустив, що, можливо, сталися значні втрати авіаційної техніки.
У понеділок ввечері, 27 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Про це повідомив в Telrgram голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
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Він підкреслив, що понад рік тому окупанти провели там перше з 2014 року стендове випробування двигуна, але у жовтні 2023 там розквітла "бавовна".
Тепер ще раз. Що саме пошкоджено або зруйновано – окупанти, як і зазвичай, не покажуть. Це означатиме, що втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими
Як заявив у ватажок терористичного угруповання "ЛНР" Леонід Пасічник в Telegram, внаслідок обстрілу сталась пожежа.
В окупованому Луганську пролунали вибухи: що відомо27.05.24, 21:48 • 32507 переглядiв