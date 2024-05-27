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В ОВА підтвердили вибухи в окупованому Луганську: "втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими"

В ОВА підтвердили вибухи в окупованому Луганську: "втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими"

Київ • УНН

 • 77953 перегляди

Увечері в понеділок, 27 травня, в окупованому Луганську пролунали вибухи, а голова Луганської ВЦА припустив, що, можливо, сталися значні втрати авіаційної техніки.

У понеділок ввечері, 27 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Про це повідомив в Telrgram голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

Деталі

Гучно в Луганську! Сьогодні ввечері салютували в районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд

розповів Артем Лисогор.

Він підкреслив, що понад рік тому окупанти провели там перше з 2014 року стендове випробування двигуна, але у жовтні 2023 там розквітла "бавовна".

Тепер ще раз. Що саме пошкоджено або зруйновано – окупанти, як і зазвичай, не покажуть. Це означатиме, що втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими

зазначивАртем Лисогор.

Як заявив у ватажок терористичного угруповання "ЛНР" Леонід Пасічник в Telegram, внаслідок обстрілу сталась пожежа.

В окупованому Луганську пролунали вибухи: що відомо27.05.24, 21:48 • 32507 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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