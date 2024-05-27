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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

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26 мая 2024, 10:37  •  178899 просмотра

В оккупированном Луганске прогремели взрывы: что известно

В оккупированном россией городе Луганск произошли взрывы, а затем вспыхнул пожар.

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В оккупированном Луганске прогремели взрывы: что известно

Жертв в харьковском "Эпицентре" могло быть гораздо больше: в 80 метрах нашли еще один неразорвавшийся боеприпас

Прокуратура нашла неразорвавшийся снаряд УМПБ Д-30 примерно в 80 метрах от харьковского строительного гипермаркета «Эпицентр», который пострадал от российских авиаударов 25 мая, в результате чего 17 человек погибли и 48 получили ранения.

Война •   •  4808 просмотра
Жертв в харьковском "Эпицентре" могло быть гораздо больше: в 80 метрах нашли еще один неразорвавшийся боеприпас

Возле столицы рф сбили беспилотник: что известно

В российском пригороде - над Балашихой - был сбит беспилотник, по сообщениям очевидцев, на которые ссылается Telegram-канал Baza, на месте происшествия сейчас работают оперативные службы.

Новости Мира •   •  5356 просмотра
Возле столицы рф сбили беспилотник: что известно

Зеленский в Мадриде встретился с главами палат и фракций парламента Испании

Во время визита в Испанию президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями Конгресса депутатов и Сената Испании, которые выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсудили сотрудничество между парламентами и подготовку к Глобальному саммиту мира.

политика •   •  6644 просмотра
Зеленский в Мадриде встретился с главами палат и фракций парламента Испании

Атака рф на гражданские предприятия в Харькове: количество раненых возросло до 12

По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате атаки россиян на два предприятия в Харькове пострадали 12 человек, в том числе один человек погиб.

Война •   •  6472 просмотра
Атака рф на гражданские предприятия в Харькове: количество раненых возросло до 12

Министр иностранных дел Украины Кулеба обсудил с новозеландским коллегой Глобальный саммит мира и двусторонние отношения

Обсудили Саммит мира и развитие двустороннего сотрудничества: Кулеба провел разговор с новозеландским коллегой.

политика •   •  6592 просмотра
Министр иностранных дел Украины Кулеба обсудил с новозеландским коллегой Глобальный саммит мира и двусторонние отношения

россия впервые отгрузила похищенное украинское зерно из оккупированного Севастополя на продажу в Венесуэлу - СМИ

Россия использовала оккупированный порт Севастополя для загрузки и экспорта 27 000 тонн украденного украинского зерна в Венесуэлу, что свидетельствует о ее попытке легализовать торговлю с оккупированными территориями.

Война •   •  7833 просмотра
россия впервые отгрузила похищенное украинское зерно из оккупированного Севастополя на продажу в Венесуэлу - СМИ

Осужденные, которые изъявят желание мобилизоваться в ряды ВСУ, будут служить в штурмовых подразделениях - Малюська

Уже 613 заключенных вступили в ряды Вооруженных Сил Украины, служат в отдельных штурмовых подразделениях, сформированных исключительно из осужденных, отбывших наказание.

Война •   •  7092 просмотра
Осужденные, которые изъявят желание мобилизоваться в ряды ВСУ, будут служить в штурмовых подразделениях - Малюська

В Дании обсуждают ограничение доступа к соцсетям для детей младше 15 лет

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила ЕС установить возрастное ограничение для пользования социальными сетями, чтобы защитить молодых пользователей от вредного контента и экранной зависимости.

Новости Мира •   •  7896 просмотра
В Дании обсуждают ограничение доступа к соцсетям для детей младше 15 лет

Свадебный обряд и культура сырной пластики: Минкульт обновил перечень элементов нематериального культурного наследия

Министерство культуры и информационной политики Украины добавило несколько элементов в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия, среди которых традиционные народные игры, обрядовые танцы, традиционные практики сыроварения и свадебные обряды из разных регионов Украины.

Культура •   •  8049 просмотра
Свадебный обряд и культура сырной пластики: Минкульт обновил перечень элементов нематериального культурного наследия