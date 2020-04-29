В отеле на Бали умерли двое украинских граждан: проводятся анализы на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В отеле на острове Бали в номере были найдены мертвыми двое украинцев. Проводятся анализы на выявление коронавирусной инфекции. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.
"Вчера Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на острове Бали (Индонезия), где они проживали. По информации Посольства Украины в Индонезии, местная полиция подтвердила факт смерти наших соотечественников и начала следственные действия", - сообщил Погорельцев.
Тела умерших доставлены в местную больницу.
"Сейчас проводятся анализы на возможное наличие коронавируса Covid-19 в телах умерших, результаты ожидаются 3 мая. В случае отрицательного результата анализов, будет проведено аутопсию для установления причин смерти граждан Украины", - сообщил дипломат.
Он отметил, что сейчас Посольство поддерживает контакт с индонезийскими правоохранительными органами и медицинским учреждением с целью установления обстоятельств дела, а также организации репатриации умерших граждан Украины. Департамент консульской службы и Посольство поддерживают связь с родственниками умерших и держат дело на контроле.