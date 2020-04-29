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У готелі на Балі померли двоє українських громадян: проводяться аналізи на коронавірус

Київ • УНН

 • 40311 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. В отелі на острові Балі в номері були знайдені мертвими двоє українців. Наразі проводяться аналізи на виявленні коронавірусної інфекції. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

"Вчора Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки — українські громадяни були знайдені мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали. За інформацією Посольства України в Індонезії, місцева поліція підтвердила факт смерті наших співвітчизників та розпочала слідчі дії”, — повідомив Погорельцев.

Тіла померлих доставлені до місцевої лікарні.

“Наразі проводяться аналізи на можливу наявність коронавірусу Covid-19 в тілах померлих, результати очікуються 3 травня. У випадку негативного результату аналізів, буде проведено аутопсію для встановлення причин смерті громадян України”, — повідомив дипломат.

Він наголосив, що наразі Посольство підтримує контакт з індонезійськими правоохоронними органами та медичним закладом з метою встановлення обставин справи, а також організації репатріації померлих громадян України. Департамент консульської служби та Посольство підтримують зв’язок з родичами померлих та тримають справу на контролі.

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