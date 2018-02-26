В организованных Индией военно-морских маневрах "Милан-2018" примут участие 17 стран

Как сообщил прессе официальный представитель ВМС Индии капитан Ди Кей Шарма, основная цель маневров — развитие сотрудничества для борьбы с незаконными действиями в ключевых районах Индийского океана.

“Маневры ”Милан“ превратились из учений субрегионального масштаба в престижное международное событие с участием военно-морских сил не только стран Бенгальского залива и Юго-Восточной Азии, но и всего региона Индийского океана”, — приводит в понедельник телеканал NDTV слова капитана Шармы.

По данным военно-морского командования страны, в маневрах вместе с Индией примут участие ВМС Австралии, Бангладеша, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Кении, Малайзии, Мальдивской Республики, Республика Маврикий, Мьянмы, Новой Зеландии, Омана, Сингапура, Таиланда, Танзании, Шри-Ланки. Как сообщает телеканал, среди проблем, которые будут обсуждаться во время маневров, важное место будет отведено возрастающей военному присутствию в Индийском океане Китая.

Военно-морские учения “Милан” ВМС Индии организуют раз в два года у берегов принадлежат стране Андаманских и Никобарских островов. Первые такие маневры прошли в 1995 году, тогда в них приняли участие ВМС пяти стран.

Напомним, в 2018 году в Украине состоится 6 крупнейших учений, которые пройдут совместно с контингентом НАТО. В частности, в учениях примут участие военные из США, Румынии, Венгрии, Словакии и других стран Альянса. Украинские военные в свою очередь, отправятся на обучение в Румынию, Германию, Болгарию, Польшу, Литву.