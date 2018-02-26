В організованих Індією військово-морських маневрах "Мілан-2018" візьмуть участь 17 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Щонайменше 17 держав візьмуть участь в організованих Індією масштабних військово-морських маневрах “Мілан-2018”, які пройдуть у районі Андаманських і Нікобарських островів з 6 по 13 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
Як повідомив пресі офіційний представник ВМС Індії капітан Ді Кей Шарма, основна мета маневрів — розвиток співпраці для боротьби з незаконними діями у ключових районах Індійського океану.
“Маневри „Мілан“ перетворилися з навчань субрегіонального масштабу в престижне міжнародну подію за участю військово-морських сил не тільки країн Бенгальської затоки і Південно-Східної Азії, але і всього регіону Індійського океану”, — наводить у понеділок телеканал NDTV слова капітана Шарми.
За даними військово-морського командування країни, у маневрах поряд з Індією візьмуть участь ВМС Австралії, Бангладеш, В’єтнаму, Індонезії, Камбоджі, Кенії, Малайзії, Мальдівської Республіки, Республіка Маврикій, М’янми, Нової Зеландії, Омана, Сінгапуру, Таїланду, Танзанії, Шрі Ланки. Як повідомляє телеканал, серед проблем, які будуть обговорюватися під час маневрів, важливе місце буде відведено зростаючій військовій присутності в Індійському океані Китаю.
Військово-морські навчання “Мілан” ВМС Індії організовують раз в два роки біля берегів належать країні Андаманських і Нікобарських островів. Перші такі маневри пройшли в 1995 році, тоді в них взяли участь ВМС п’яти країн.
Нагадаємо, у 2018 році в Україні відбудеться 6 найбільших навчань, які пройдуть спільно з контингентом НАТО. Зокрема, в навчаннях братимуть участь військові з США, Румунії, Угорщини, Словаччини та інших країн Альянсу. Українські військові, у свою чергу, відправляться на навчання в Румунію, Німеччину, Болгарію, Польщу, Литву.