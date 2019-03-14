В ОРДЛО заставляют призываться к "войску" негодных к службе лиц - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ активизировало призыв среди местного населения в ОРДЛО, в том числе лиц, непригодных к военной службе по состоянию здоровья. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.
По данным разведки, вновь назначенные в порядке очередности кадровые российские офицеры активизировали деятельность по повышению уровня укомплектованности подразделений личным составом за счет призыва местного населения по т.н. "Упрощенной процедуре", в т.ч. лиц непригодных к военной службе по состоянию здоровья.
Кроме того, для предотвращения проявлений недовольства действиями оккупантов со стороны населения в ОРДЛО оккупационные администрации распространяют ложную и искаженную информации об угрозе наступления ВС Украины.
Напомним, по данным разведки, оккупанты на Донбассе изымают у наемников личные средства связи и устройства, пытаясь скрыть их количество.