Окупанти на Донбасі намагаються приховати кількість найманців - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Командування окупантів на Донбасі у терміновому порядку вилучає у найманців особисті засоби зв’язку та пристрої, які дозволяють підключатися до Інтернету, намагаючись приховати їх кількість. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Під приводом забезпечення виконання змін до закону РФ "Про статус військовослужбовців", якими введені жорсткі обмеження прав на поширення інформації, у особового складу російських окупаційних військ у терміновому порядку вилучаються особисті засоби зв’язку, у тому числі пристрої, які дозволяють підключення та передачу інформації через мережу Інтернету (фото, відеоматеріали, дані геолокації тощо)", - сказав Мотузяник.
За даними розвідки, таким чином командування окупантів на Донбасі намагається приховати масштаби участі кадрових російських військовослужбовців у збройній агресії проти України.
Також, за даними розвідки, окупанти активізували заходи щодо формування так званих "батальйонів територіальної оборони" у складі 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів бойовиків.
Нагадаємо, за даними розвідки, окупанти на Донбасі намагаються подолати зростання дезертирства.