Окупанти на Донбасі намагаються подолати зростання дезертирства – розвідка

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Командування окупантів на Донбасі посилює заходи для запобігання самовільного залишення передових позицій підлеглими військовослужбовцями та переходу на бік Об’єднаних сил бойовиками, зокрема через розпорядження щодо мінування місцевості поблизу військових частин та передових позицій. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“За інформацією ГУР Міноборони України, командування російських окупаційних військ посилює заходи з недопущення самовільного залишення передових позицій підлеглими військовослужбовцями. Зокрема, у терміновому порядку здійснюється мінування території вздовж лінії зіткнення на ділянках, якими може скористатися особовий склад та місцеві жителі для переходу на бік підрозділів Об’єднаних сил”, — сказав Гуцуляк.

За його словами, бойовики нарощують систему мінно-вибухових загороджень та сигнальних полів у тилу власних передових позицій. При цьому, для встановлення мінно-вибухових загороджень ворог застосовує протипіхотні міни осколково-загороджувальної дії типу ОЗМ-72.

“У такий спосіб російське окупаційне командування намагається запобігти зростанню дезертирства серед військовослужбовців 1 та 2 АК ЗС РФ, масштаби якого суттєво збільшились з початку березня цього року”, — зазначив Гуцуляк.

Нагадаємо, під час виходу українського морського буксиру “Корець” з пункту базування на дистанції близько 10 морських миль були виявлені надводні кораблі Росії.

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