Оккупанты на Донбассе пытаются преодолеть рост дезертирства - разведка

"По информации ГУР Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает меры по недопущению самовольного оставления передовых позиций подчиненными военнослужащими. В частности, в срочном порядке осуществляется минировании территории вдоль линии соприкосновения на участках, которыми может воспользоваться личный состав и местные жители для перехода на сторону подразделений Объединенных сил", - сказал Гуцуляк.

По его словам, боевики наращивают систему минно-взрывных заграждений и сигнальных полей в тылу собственных передовых позиций. При этом для установления минно-взрывных заграждений враг применяет противопехотные мины осколочно-заградительной действия типа ОЗМ-72.

"Таким образом российское оккупационное командование пытается предотвратить рост дезертирства среди военнослужащих 1 и 2 АК ВС РФ, масштабы которого существенно увеличились с начала марта этого года", - отметил Гуцуляк.

Напомним, во время выхода украинского морского буксира "Корец" из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль были обнаружены надводные корабли России.