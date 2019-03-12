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Оккупанты на Донбассе пытаются скрыть количество наемников - разведка

Оккупанты на Донбассе пытаются скрыть количество наемников - разведка

Киев  •  УНН

 • 9058 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Командование оккупантов на Донбассе в срочном порядке изымает у наемников личные средства связи и устройства, которые позволяют подключаться к Интернету, пытаясь скрыть их количество. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"Под предлогом обеспечения выполнения изменений в закон РФ "О статусе военнослужащих", которыми введены жесткие ограничения прав на распространение информации, у личного состава российских оккупационных войск в срочном порядке изымаются личные средства связи, в том числе устройства, которые позволяют подключение и передачу информации через сеть Интернета (фото, видеоматериалы, данные геолокации и т.д.)", - сказал Мотузяник.

По данным разведки, таким образом командование оккупантов на Донбассе пытается скрыть масштабы участия кадровых российских военнослужащих в вооруженной агрессии против Украины.

Также, по данным разведки, оккупанты активизировали меры по формированию так называемых "батальонов территориальной обороны" в составе 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов боевиков.

Напомним, по данным разведки, оккупанты на Донбассе пытаются преодолеть рост дезертирства.

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