Оккупанты на Донбассе пытаются скрыть количество наемников - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Командование оккупантов на Донбассе в срочном порядке изымает у наемников личные средства связи и устройства, которые позволяют подключаться к Интернету, пытаясь скрыть их количество. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"Под предлогом обеспечения выполнения изменений в закон РФ "О статусе военнослужащих", которыми введены жесткие ограничения прав на распространение информации, у личного состава российских оккупационных войск в срочном порядке изымаются личные средства связи, в том числе устройства, которые позволяют подключение и передачу информации через сеть Интернета (фото, видеоматериалы, данные геолокации и т.д.)", - сказал Мотузяник.
По данным разведки, таким образом командование оккупантов на Донбассе пытается скрыть масштабы участия кадровых российских военнослужащих в вооруженной агрессии против Украины.
Также, по данным разведки, оккупанты активизировали меры по формированию так называемых "батальонов территориальной обороны" в составе 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов боевиков.
Напомним, по данным разведки, оккупанты на Донбассе пытаются преодолеть рост дезертирства.