В ОРДЛО змушують призиватися до "війська" непридатних до служби осіб – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ активізувало призов серед місцевого населення в ОРДЛО, у тому числі осіб, непридатних до військової служби за станом здоров’я. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.
За даними розвідки, новопризначені за ротацією кадрові російські офіцери активізували діяльність щодо підвищення рівня укомплектованості підрозділів особовим складом за рахунок призову місцевого населення за т.зв. "спрощеною процедурою", у т.ч. осіб непридатних до військової служби за станом здоров’я.
Крім того, для запобігання проявам невдоволення діями окупантів з боку населення в ОРДЛО окупаційні адміністрації розповсюджують неправдиву та викривлену інформації про загрозу наступу ЗС України.
Нагадаємо, за даними розвідки, окупанти на Донбасі вилучають у найманців особисті засоби зв’язку та пристрої, намагаючись приховати їх кількість.