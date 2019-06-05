В ОРДЛО во время полевых занятий погиб один боевик - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, боевики проводят полевые занятия в условиях, максимально приближенным к боевым, в результате чего погиб российский военнослужащий. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
С начала этой недели многочисленные комиссии из штаба Южного ВО ВС РФ начали проверки мероприятий боевой подготовки подразделений российских оккупационных войск непосредственно в районах проведения занятий на полигонах. При этом полевые занятия проводятся в условиях, максимально приближенным к боевым, что приводит к увеличению количества небоевых потерь среди личного состава оккупационных войск.
Так, в одной из частей противника было обстреляно расположение собственного передового подразделения, в результате чего погиб российский военнослужащий.
Напомним, с начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил враг пять раз обстрелял украинские позиции.