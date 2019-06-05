В ОРДЛО під час польових занять загинув один бойовик – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, бойовики проводять польові заняття в умовах, максимально наближених до бойових, в результаті чого загинув російський військовослужбовець. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
З початку цього тижня численні комісії зі штабу Південного ВО ЗС РФ розпочали перевірки заходів бойової підготовки підрозділів російських окупаційних військ безпосередньо у районах проведення занять на полігонах. При цьому польові заняття проводяться в умовах, максимально наближених до бойових, що призводить до збільшення кількості небойових втрат серед особового складу окупаційних військ.
Так, в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець.
Нагадаємо, з початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог п’ять разів обстріляв українські позиції.