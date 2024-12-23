В ОП заявили, что переговоры - это неизбежность и на них Украина должна быть сильной

Переговоры об окончании полномасштабной войны - это неизбежность и на них Украина должна быть сильной.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает УНН.

От дипломатов Президент хочет, чтобы они инвестировали больше своего времени, больше своих усилий... Что касается дипломатических усилий, то они в первую очередь заключаются в том, чтобы Украина имела на 2025 год все обеспечено для продолжения защиты своей территории. С другой стороны, мы понимаем, что переговоры - это неизбежность и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом. Это видение Президента находит много поддержки среди наших партнеров