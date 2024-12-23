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В ОП заявили, что переговоры - это неизбежность и на них Украина должна быть сильной

В ОП заявили, что переговоры - это неизбежность и на них Украина должна быть сильной

Киев  •  УНН

 • 1419 просмотра

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Советник руководителя ОП Сергей Лещенко заявил, что переговоры по окончанию войны неизбежны, но Украина должна быть на них сильной. Ключевым условием является получение приглашения в НАТО и гарантий безопасности от США и Европы.

Переговоры об окончании полномасштабной войны -  это неизбежность и на них Украина должна быть сильной.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает УНН.

От дипломатов Президент хочет, чтобы они инвестировали больше своего времени, больше своих усилий... Что касается дипломатических усилий, то они в первую очередь заключаются в том, чтобы Украина имела на 2025 год все обеспечено для продолжения защиты своей территории. С другой стороны, мы понимаем, что переговоры - это неизбежность и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом. Это видение Президента находит много поддержки среди наших партнеров

- сказал Лещенко.

Лещенко прокомментировал визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо к российскому диктатору владимиру путину в москву.

Но есть некоторые, которые считают, что поездка в москву - это лучшее, что можно сделать перед Рождеством в их столицах

- отметил Лещенко.

Лещенко объяснил, что украинские усилия заключаются в том, чтобы  получить гарантии на будущее, что эта агрессия никогда не повторится.

«Пункт №1 и №1 - это конечно получить приглашение в НАТО, которое сделает неотвратимыми эти гарантии. Получив - это приглашение война путина теряет смысл», - сказал он.

Дополнение

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что реальные переговоры об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России не станет ресурсов для того, чтобы продолжать войну.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Европа и Америка способны приблизить завершение войны, справедливый и надежный мир. Однако для того, чтобы США могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию.

Он также заявил, что Украине европейских гарантий будет не достаточно. Нужны также от США, пока Киев не в НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой, а его страна стремится сыграть ведущую роль в прекращении конфликта.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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