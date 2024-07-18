Во время визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский был принят Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III, передает УНН со ссылкой ОП.

По данным ОП, Глава Украинского государства выразил благодарность британцам и правительству Его Величества и подчеркнул, что Соединенное Королевство остается одним из ближайших и важнейших союзников Украины.

"Владимир Зеленский поблагодарил Короля Чарльза III и всю королевскую семью за поддержку украинского народа и внимание к украинцам, которые нашли временное убежище в Великобритании", - говорится в сообщении.

Зеленский встретился с британским королем Чарльзом III