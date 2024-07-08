Армия рф запустила по населенным пунктам Украины ракеты в то время, когда на улицах страны больше всего людей, заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в понедельник, передает УНН.

Обстрел Украины в то время, когда на улицах больше всего людей. Сумасшедшие российские террористы - написал Ермак в Telegram.

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По всей Украине воздушная тревога, Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетах в разных регионах.

В частности слышали взрывы в Кривом Роге.

Также сообщалось о работе ППО на Киевщине.