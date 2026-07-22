В ОП опубликовали указы о назначении Драпатого Главнокомандующим ВСУ, а Скибюка – начальником Генштаба
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Михаила Драпатого Главнокомандующим ВСУ. Игорь Скибюк стал начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Михаила Драпатого Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, а Игоря Скибюка начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
На сайте Офиса Президента опубликованы указы №630/2026 и №631/2026 о назначении Драпатого и Скибюка.
Назначить Драпатого Михаила Васильевича Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины
Назначить Скибюка Игоря Анатольевича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего ВСУ22.07.26, 13:44 • 13775 просмотров
Добавим
В Офисе Президента также опубликовали указы об освобождении Александра Сырского с должности Главкома ВСУ, а также освобождении Андрея Гнатова с должности начальника Генштаба.
Напомним
Президент Владимир Зеленский после вчерашнего объявления о новом Главнокомандующем ВСУ сообщил о назначении Игоря Скибюка начальником Генштаба ВСУ, и что сегодня все будет формализовано – соответствующие указы готовятся, а также, что определено, как в дальнейшем Александр Сырский и Андрей Гнатов будут служить защите нашего государства.