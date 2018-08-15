В ООС заявили о возможности закрытия КПВВ "Майорское"

"Дорожный коридор "Горловка-Бахмут" остается одним из главных гуманитарных путей в Донецкой области, которым, спасаясь от сложной социально-экономической ситуации на временно оккупированных территориях Украины, пользуются ежемесячно более 250 тысяч человек. Пренебрегая в первую очередь безопасностью гражданского населения, только за последние три месяца, с начала проведения операции Объединенных сил, в рамках этого дорожного коридора осуществлено три провокационные обстрела российско-оккупационными войсками", - говорится в сообщении.

Так, последний из обстрелов произошел 9 августа. Тогда около 6:30 утра боевики из стрелкового оружия и противотанковых ракет обстреляли на так называемом "нуле" контрольный пост "Майорское", который обеспечивает функционирование дорожного коридора. Кроме пограничного наряда, в зоне поражения оказались гражданские граждане, пересекающие линию соприкосновения в обоих направлениях. Вследствие обстрелов повреждена инфраструктура самого КПВВ, частично разрушены защитные сооружения.

"Если провокационные действия с угрозой жизни и здоровью гражданского населения и персонала, осуществляющего свою деятельность в КПВВ, будут продолжаться и в дальнейшем, то в целях обеспечения безопасности граждан Командующий объединенных сил будет вынужден обратиться к Трехсторонней контактной группе по закрытию КПВВ в связи с несоблюдением российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня", - отметили в ООС.

Напомним, из-за вражеского обстрела позиций пограничников из состава Объединенных сил на контрольном посту "Майорское" был поврежден бронеавтомобиль и один из блиндажей. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет.