В ООС заявили про можливість закриття КПВВ "Майорське"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Командувач Об'єднаних сил буде змушений звернутися до Трьохсторонньої контактної групи щодо закриття КПВВ "Майорське", якщо бойовики продовжуватимуть вести обстріл. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
"Дорожній коридор "Горлівка-Бахмут" залишається одним з головних гуманітарних шляхів на Донеччині, яким, рятуючись від складної соціально-економічної ситуації на тимчасово окупованих територіях України, користуються щомісяця більше 250 тисяч осіб. Нехтуючи в першу чергу безпекою цивільного населення, лише за останніх три місяця, з початку проведення операції Об’єднаних сил, в межах цього дорожнього коридору здійснено три провокаційні обстріли російсько-окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.
Так, останній з обстрілів стався 9 серпня. Тоді близько 6:30 ранку бойовики зі стрілецької зброї та протитанкових ракет обстріляли на так званому "нулі" контрольний пост "Майорське", який забезпечує функціонування дорожнього коридору. Окрім прикордонного наряду, у зоні ураження опинилися цивільні громадяни, які перетинають лінію зіткнення в обох напрямках. Внаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура самого КПВВ, частково зруйновані захисні споруди.
"Якщо провокаційні дії із загрозою життю і здоров'ю цивільного населення та персоналу, що здійснює свою діяльність в КПВВ, будуть продовжуватись і в подальшому, то з метою забезпечення безпеки громадян Командувач об’єднаних сил буде змушений звернутись до Трьохсторонньої контактної групи щодо закриття КПВВ у зв’язку з недотриманням російско-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню", - зазначили в ООС.
Нагадаємо, через ворожий обстріл позицій прикордонників зі складу Об’єднаних сил на контрольному посту "Майорськ" було пошкоджено бронеавтомобіль та один з бліндажів. Постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає.