В ООН предложили ввести квоту для женщин во время выборов в ВР

"Женщины составляют 54 процента населения Украины, но в течение всей истории они только в незначительной степени были представлены в правительстве и Верховной Раде, и никогда не занимали должности президента. Женщины сталкиваются с множеством проблем в политике: чаще их оценивают по внешнему виду и одежде, чем по их идеям и убеждениям. У общества обычно более высокие стандарты касательно взглядов и мнений женщин. Однако украинские женщины постоянно выдерживали такие вызовы и были готовы и способны занимать руководящие должности", - подчеркнула Лубрани.

Она предложила установить, как минимум, 30-процентную квоту для женщин-кандидатов при формировании избирательных списков политических партий.

"Призывая к выполнению избирательных квот при формировании списков политических партий, я бы хотела апеллировать к обязательствам Украины в соответствии с Конвенцией ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которую она ратифицировала. Статья 4 требует от государства реализовать временные специальные меры, включая квоты, а статья 7 призывает к ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и общественной жизни страны", - отметила Лубрани.

Напомним, глава Минюста Украины сообщил, что женщины составляют 60% избирателей в Украине.