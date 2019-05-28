В ООН запропонували ввести квоту для жінок під час виборів у ВР

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Через наближення майбутніх виборів у Верховну Раду координаторка системи ООН в Україні, координаторка з гуманітарних питань Оснат Лубрані звернула увагу на важливість рівного представництва жінок у виборах та їх представництва у наступному скликанні українського парламенту. Про це йдеться у заяві, опублікованій у Facebook представництва ООН в Україні, передає УНН.

"Жінки становлять 54 відсотки населення України, але протягом усієї історії держави вони лише у незначній мірі були представлені в уряді та Верховній Раді, і ніколи не обіймали посади президента. Жінки стикаються з безліччю проблем у політиці: частіше їх оцінюють за зовнішнім виглядом та одягом, аніж за їх ідеї та переконання. У суспільства зазвичай вищі стандарти до поглядів та думок жінок. Проте українські жінки постійно витримували такі виклики і були готові та здатні обіймати керівні посади", - підкреслила Лубрані.

Координаторка запропонувала встановити, як мінімум, 30-відсоткову квоту для жінок-кандидатів під час формування виборчих списків політичних партій.

"Закликаючи до виконання виборчих квот під час формування списків політичних партій, я б хотіла апелювати на зобов'язання України згідно з Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яку вона ратифікувала. Стаття 4 вимагає від держави реалізувати тимчасові спеціальні заходи, включаючи квоти, а стаття 7 закликає до ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті країни", - зазначила Лубрані.

Нагадаємо, очільник Мін'юста України повідомив, що жінки становлять 60% виборців в Україні.

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