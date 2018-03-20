В ООН предложили заключить соглашение о защите личных данных в интернете

Как заявил представитель генсека, в руководстве ООН обеспокоены тем, как используются личные данные интернет-пользователей. “Я думаю, что этот случай, как и другие, которые мы видели, объясняют, почему генеральный секретарь многократно призвал всех игроков — правительства, технологические компании, гражданское общество — собраться и достичь каких-то базовых договоренностей”, — сказал Дюжаррик.

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По его словам, Гутерриш не ждет, что ООН сама займется защитой личных данных в интернете, но предлагает использовать организацию “в качестве платформы для того, чтобы собрать всех игроков для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся”. “Это один из тех случаев, в которых ООН может стать правильной платформой для того, чтобы собрать всех этих игроков”, — отметил представитель генсека.

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Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете. Facebook заблокировали работу этой компании и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

В этом контексте следует вспомнить, что американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден раскрыл информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. Согласно его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые сообщения и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo !, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk. Поэтому к обещаниям Apple некоторые пользователи относятся скептически.

Система слежения позволяет сводить данные о телефонных звонках в единую схему информации из открытых, коммерческих и других источников, а также информации страховых идентификаторов, банковских кодов, профилей в Facebook, пассажирских списков на транспорте, списков избирательных участков и тому подобное. Таким образом формируются метаданные лица. С начала предполагалось, что система будут использовать в отношении граждан иностранных государств. Однако под программу сбора информации попадали и рядовые американцы.