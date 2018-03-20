В ООН предложили заключить соглашение о защите личных данных в интернете

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил за то, чтобы правительство, интернет-компании и организации гражданского общества достигли договоренностей по вопросу использования личных данных пользователей. Такую позицию озвучил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя скандал вокруг сбора данных пользователей социальной сети Facebook для анализа политических предпочтений избирателей британской компанией Cambridge Analytica, информирует УНН.

Как заявил представитель генсека, в руководстве ООН обеспокоены тем, как используются личные данные интернет-пользователей. “Я думаю, что этот случай, как и другие, которые мы видели, объясняют, почему генеральный секретарь многократно призвал всех игроков — правительства, технологические компании, гражданское общество — собраться и достичь каких-то базовых договоренностей”, — сказал Дюжаррик.

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По его словам, Гутерриш не ждет, что ООН сама займется защитой личных данных в интернете, но предлагает использовать организацию “в качестве платформы для того, чтобы собрать всех игроков для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся”. “Это один из тех случаев, в которых ООН может стать правильной платформой для того, чтобы собрать всех этих игроков”, — отметил представитель генсека.

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Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете. Facebook заблокировали работу этой компании и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

В этом контексте следует вспомнить, что американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден раскрыл информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. Согласно его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые сообщения и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo !, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk. Поэтому к обещаниям Apple некоторые пользователи относятся скептически.

Система слежения позволяет сводить данные о телефонных звонках в единую схему информации из открытых, коммерческих и других источников, а также информации страховых идентификаторов, банковских кодов, профилей в Facebook, пассажирских списков на транспорте, списков избирательных участков и тому подобное. Таким образом формируются метаданные лица. С начала предполагалось, что система будут использовать в отношении граждан иностранных государств. Однако под программу сбора информации попадали и рядовые американцы.

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