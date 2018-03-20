В ООН запропонували укласти угоду щодо захисту особистих даних в інтернеті

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив за те, щоб уряди, інтернет-компанії та організації громадянського суспільства досягли домовленостей з питання використання особистих даних користувачів. Таку позицію озвучив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррік, коментуючи скандал навколо збору даних користувачів соціальної мережі Facebook для аналізу політичних уподобань виборців британською компанією Cambridge Analytica, інформує УНН.

Як заявив представник генсека, в керівництві ООН стурбовані тим, як використовуються особисті дані інтернет-користувачів. “Я думаю, що цей випадок, як і інші, які ми бачили, пояснюють, чому генеральний секретар багаторазово закликав усіх гравців — уряду, технологічні компанії, громадянське суспільство — зібратися і досягти якихось базових домовленостей”, — сказав Дюжаррік.

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За його словами, Гутерріш не чекає, що ООН сама займеться захистом особистих даних в інтернеті, але пропонує використовувати організацію “в якості платформи для того, щоб зібрати всіх гравців для вирішення проблем, з якими ми стикаємося”. “Це один з тих випадків, в яких ООН може стати правильною платформою для того, щоб зібрати всіх цих гравців”, — зазначив представник генсека.

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Нагадаємо, британська аналітична компанія Cambridge Analytica втручалася в хід виборів по всьому світу, вдаючись до хабарів і поширенню негативної інформації щодо кандидатів в інтернеті. Facebook заблокували роботу цієї аналітичної компанії і пов’язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories. Компанія займалася аналізом даних у соціальних мережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року.

У цьому контексті слід пригадати, що американський технічний фахівець і спецагент, колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден розкрив інформацію щодо програми PRISM, яка включає в себе масове стеження за переговорами американців та іноземних громадян за допомогою телефону та мережі інтернет. За його твердженням, PRISM дозволяє Агентству переглядати електронну пошту, прослуховувати голосові і відеочати, дивитися фотографії, відео, відстежувати файли, дізнаватися інші подробиці з соціальних мереж. У програмі PRISM беруть участь Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple і Paltalk. Тому до обіцянок Apple деякі користувачі ставляться скептично.

Система стеження дозволає зводити дані про телефонні дзвінки в єдину схему з інформацією з відкритих, комерційних та інших джерел, а також інформацією страхових ідентифікаторів, банківських кодів, профілів у Facebook, пасажирських списків на транспорті, списків виборчих дільниць тощо. Таким чином формуються метадані особи. З початку передбачалося, що систему будуть використовувати щодо громадян іноземних держав. Однак під програму збору інформації потрапляли і пересічні американці. 

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