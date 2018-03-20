В ООН запропонували укласти угоду щодо захисту особистих даних в інтернеті

Як заявив представник генсека, в керівництві ООН стурбовані тим, як використовуються особисті дані інтернет-користувачів. “Я думаю, що цей випадок, як і інші, які ми бачили, пояснюють, чому генеральний секретар багаторазово закликав усіх гравців — уряду, технологічні компанії, громадянське суспільство — зібратися і досягти якихось базових домовленостей”, — сказав Дюжаррік.

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За його словами, Гутерріш не чекає, що ООН сама займеться захистом особистих даних в інтернеті, але пропонує використовувати організацію “в якості платформи для того, щоб зібрати всіх гравців для вирішення проблем, з якими ми стикаємося”. “Це один з тих випадків, в яких ООН може стати правильною платформою для того, щоб зібрати всіх цих гравців”, — зазначив представник генсека.

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Нагадаємо, британська аналітична компанія Cambridge Analytica втручалася в хід виборів по всьому світу, вдаючись до хабарів і поширенню негативної інформації щодо кандидатів в інтернеті. Facebook заблокували роботу цієї аналітичної компанії і пов’язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories. Компанія займалася аналізом даних у соціальних мережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року.

У цьому контексті слід пригадати, що американський технічний фахівець і спецагент, колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден розкрив інформацію щодо програми PRISM, яка включає в себе масове стеження за переговорами американців та іноземних громадян за допомогою телефону та мережі інтернет. За його твердженням, PRISM дозволяє Агентству переглядати електронну пошту, прослуховувати голосові і відеочати, дивитися фотографії, відео, відстежувати файли, дізнаватися інші подробиці з соціальних мереж. У програмі PRISM беруть участь Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple і Paltalk. Тому до обіцянок Apple деякі користувачі ставляться скептично.

Система стеження дозволає зводити дані про телефонні дзвінки в єдину схему з інформацією з відкритих, комерційних та інших джерел, а також інформацією страхових ідентифікаторів, банківських кодів, профілів у Facebook, пасажирських списків на транспорті, списків виборчих дільниць тощо. Таким чином формуються метадані особи. З початку передбачалося, що систему будуть використовувати щодо громадян іноземних держав. Однак під програму збору інформації потрапляли і пересічні американці.