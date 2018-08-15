В ООН призвали Россию "немедленно и без условий" освободить Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Организации Объединенных Наций призвали власти РФ немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится в сообщении от 15 августа на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека, передает УНН.
"Эксперты ООН призвали российские власти немедленно и без всяких условий освободить Олега Сенцова, выражая серьезную обеспокоенность его физическим и моральным состояниес", - говорится в сообщении.
Эксперты призвали Кремль обеспечить немедленное предоставление Сенцов необходимого медицинского лечения »на основе полного и сознательного согласия".
"Жизнь Сенцова находится перед неизбежной угрозой. Он объявил голодовку в знак протеста результате судебного процесса и осуждения, не соответствующих международному праву. Мы призываем российские власти освободить его без условий в срочном порядке", - сказали эксперты.
Отмечается, что в настоящее время эксперты ООН контактируют по этому поводу с российскими органами власти.
Как сообщал УНН, в Белом Доме создали петицию с призывом освободить Сенцова.