В ООН призвали Россию "немедленно и без условий" освободить Сенцова

"Эксперты ООН призвали российские власти немедленно и без всяких условий освободить Олега Сенцова, выражая серьезную обеспокоенность его физическим и моральным состояниес", - говорится в сообщении.



Эксперты призвали Кремль обеспечить немедленное предоставление Сенцов необходимого медицинского лечения »на основе полного и сознательного согласия".



"Жизнь Сенцова находится перед неизбежной угрозой. Он объявил голодовку в знак протеста результате судебного процесса и осуждения, не соответствующих международному праву. Мы призываем российские власти освободить его без условий в срочном порядке", - сказали эксперты.



Отмечается, что в настоящее время эксперты ООН контактируют по этому поводу с российскими органами власти.



Как сообщал УНН, в Белом Доме создали петицию с призывом освободить Сенцова.



